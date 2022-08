Il trapper Simba La Rue al gip confessa l’aggressione per vendetta a Touché | «Ma è tutta una roba mediatica»

Leggi su open.online

(Di martedì 2 agosto 2022) All’interrogatorio si è presentato con le stampelle. Mohamed Lamine Saida porta ancora le ferite dell’agguato del 16 giugno, quando a Treviolo (Bergamo) è stato accoltellato più volte. «Rischio di perdere la gamba», ha detto al gip Guido Salvini. Meglio conosciuto comeLa Rue, il 20enne italo tunisino è accusato di sequestro di persona, lesioni e rapina. «Mi sono reso conto dell’assurdità di tutto quello che è successo», ha ammesso durante l’interrogatorio di garanzia.è stato arrestato lo scorso venerdì insieme ad altre 8 persone, tutte tra i 19 e i 25 anni, in seguito all’inchiesta su una faida tra due gruppi dirivali. Come altri suoi compagni, anche lui ha spiegato quanto accaduto con il collega padovano Mohamed Amine Amagour, o, lo scorso 9 giugno in via Boifava. Quel giorno, nei ...