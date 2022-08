Guida all’Udinese 2022 23

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 2 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 12° Chi in più: Buta, Ebosele, Masina, Ebosse, Bijol, Lovric Chi in meno: Molina, Stryger Larsen, Pussetto, Pablo Marì Una statistica interessante della scorsa stagione: L’Udinese ha totalizzato 47 punti, record dalla stagione 2012/13, quando la squadra si qualificò ai preliminari di Europa League. Quando il 7 dicembre l’Udinese ha esonerato Luca Gotti e scelto Cioffi al suo posto era difficile capire ragioni e ambizioni. In quel momento l’Udinese aveva messo insieme 16 punti in 16 partite ed era a sei punti dalla zona retrocessione. L’anno prima aveva chiuso con 40 punti in 38 partite e sette punti dalla zona retrocessione. I miglioramenti erano invisibili, tanto quanto i peggioramenti. Senza Rodrigo De Paul, il miglior giocatore dell’anno precedente, in fondo era lecito aspettarsi un rendimento più grigio, soprattutto all’inizio, invece ...