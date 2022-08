Guendalina Tavassi preoccupa i fan: "Sono nel panico, aiutatemi" (Di martedì 2 agosto 2022) Guendalina Tavassi, una volta terminata L'Isola dei famosi è rimasta al centro dell'attenzione. La sparizione dai social anche per poche ore desta la preoccupazione dei fan soprattutto se dopo comunica di essere "nel panico" La partecipazione al survival reality ha portato una grandissima notorietà ai fratelli Tavassi. Edoardo e Guendalina Sono diventati delle vere e proprie star dei social, aumentando esponenzialmente i loro followers nel giro di pochissimo tempo. Durante la permanenza in Honduras i due Sono fratelli Sono stati la principale attrazione del pubblico che ha particolarmente apprezzato entrambi. La storia della loro infanzia, trascorsa quasi interamente separati per poi ritrovarsi da adulti ha fatto commuovere i ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 2 agosto 2022), una volta terminata L'Isola dei famosi è rimasta al centro dell'attenzione. La sparizione dai social anche per poche ore desta lazione dei fan soprattutto se dopo comunica di essere "nel" La partecipazione al survival reality ha portato una grandissima notorietà ai fratelli. Edoardo ediventati delle vere e proprie star dei social, aumentando esponenzialmente i loro followers nel giro di pochissimo tempo. Durante la permanenza in Honduras i duefratellistati la principale attrazione del pubblico che ha particolarmente apprezzato entrambi. La storia della loro infanzia, trascorsa quasi interamente separati per poi ritrovarsi da adulti ha fatto commuovere i ...

infoitcultura : Gf vip 7, Guendalina e Edoardo Tavassi nel cast?/ Grandi assenti e nuovi concorrenti - mz1090684831 : Comunque Raga qualcuno del #Gfvip ce l’ha co Guendalina Tavassi se no non se spiega… - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ Secondo @tvblogit Patrizia De Blanck,Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi non parteciperanno… - infoitcultura : Guendalina Tavassi giunonica! Al mare è un tripudio di curve, impossibile contenere tutto! FOTO - infoitcultura : Aperitivo bollente: Guendalina Tavassi esagera col mini bikini -