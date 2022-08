Gagliardini, per il centrocampista dell’Inter c’è la Lazio (Di martedì 2 agosto 2022) Tra i tanti pretendenti per il centrocampo della Lazio c’è l’interista Roberto Gagliardini. Ecco la situazione attuale La Lazio è alla ricerca di un centrocampista, e si sta sondando in particolar modo un giocatore. Come riportato da Numero Diez, c’è il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tra i tanti pretendenti per il centrocampo dellac’è l’interista Roberto. Ecco la situazione attuale Laè alla ricerca di un, e si sta sondando in particolar modo un giocatore. Come riportato da Numero Diez, c’è ilRoberto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

