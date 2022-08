Gaeta, gestore del lido fa pagare 3 euro per l’accesso alla spiaggia libera: arriva la Finanza (Di martedì 2 agosto 2022) E’ l’ennesimo capitolo dello scontro silenzioso che si sta consumando questa estate tra bagnanti e gestori di stabilimenti balneari. Dopo il caso delle borse frigo sequestrate ai clienti di un lido di Bacoli, questa volta un altro episodio destinato a far discutere arriva da Gaeta, nota località del Sud Pontino, dove il gestore di una struttura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 agosto 2022) E’ l’ennesimo capitolo dello scontro silenzioso che si sta consumando questa estate tra bagnanti e gestori di stabilimenti balneari. Dopo il caso delle borse frigo sequestrate ai clienti di undi Bacoli, questa volta un altro episodio destinato a far discutereda, nota località del Sud Pontino, dove ildi una struttura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

