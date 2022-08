Francesco Totti In Fuga Da Roma | Ecco Dove E’ Finito!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 2 agosto 2022)continua ad essere al centro del Gossip, questa volta per la sua misteriosa ‘’ daè finito l’ex calciatore? Il mistero è stato presto svelato, visto che si è saputo che ha deciso di passare qualche giorno in tranquillità a Viterbo, in compagnia di un amico. Dunque, nessunantica con la presunta fiamma Noemi.tutti aggiornamenti sulla vicenda!via daL’affaire- Blasi si arricchisce di un nuovo tassello. Nelle ultime ore, un nuovo Gossip sull’ex calciatore dellalo vedeva in ‘‘ con la sua presunta fiamma ...