Elezioni 2022 | Conte | “Accordo Letta-Calenda è una presa in giro”

(Adnkronos) – "Un Accordo elettorale" che va "da Gelmini a Calenda, da Speranza a Letta significa una presa in giro per gli italiani". Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni del Tg5 dopo l'Accordo tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader di Azione, Carlo Calenda, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. "C'è disAccordo su tutto: chi vuole la patrimoniale e chi non la vuole, chi vuole tutelare l'ambiente e chi parla di trivelle e nucleare. Noi invece ci presenteremo con impegni e misure precise che rispetteremo", aggiunge. Il M5S punterà sul rientro di Alessandro Di Battista? "E' una persona seria, assolutamente leale, ci ...

