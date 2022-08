E' ufficiale | De Ketelaere è un giocatore del Milan

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE L'ACQUISTO DI DE KETELAERE DAL BRUGGE: IL BELGA HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL… - palermo24h : Ufficiale De Ketelaere al Milan, contratto fino al 2027 - infoitsport : Ufficiale De Ketelaere al Milan, contratto fino al 2027 - quotidianodirg : Ufficiale De #Ketelaere al #Milan, contratto fino al 2027: Ufficiale De #Ketelaere al #Milan,…… - sportli26181512 : Milan, ecco De Ketelaere: dal Belgio alla Serie A, i precedenti tra top e delusioni: Ufficiale il trasferimento dal… -

Il Milan, intanto, si consola con Charles De. Il trequartista belga si è presentato ai tifosi in un'intervista rilasciata al canaledella società rossonera, dicendosi pronto a ...Del resto come potrebbe essere altrimenti Charles Deha svolto tutto il ritiro con il ... Nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Tramontata l'ipotesi Renato Sanches, per il Milan c'è un ritorno di fiamma a centrocampo: l'operazione però ha diversi ostacoli ...