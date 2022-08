Dal Wi-Fi alla velocità di connessione | i consigli di DAZN verso l’inizio della Serie A

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 2 agosto 2022) Come vederein vacanza? Con il fischio d’inizio del campionatoA TIM programmato per il 13 agosto, saranno molti gli italiani pronti a collegarsi fuori città, dal mare o dmontagna, per vivere l’emozioni del grande calcio anche in vacanza. Che sia da smart tv, smartphone, tablet o pc, per prepararsi al meglio Calcio e Finanza.