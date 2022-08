CorSport: Raspadori al Napoli, il Sassuolo chiede 35 milioni dilazionati, ora tocca a De Laurentiis (Di martedì 2 agosto 2022) Il Napoli ha già l’intesa con Raspadori per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Raspadori vuole il Napoli. Ma ancora non c’è l’intesa con il Sassuolo. Il Corriere dello Sport scrive che il club emiliano ha fissato il prezzo e che si pensa ad una formula sul tipo di quella che ha portato Locatelli alla Juve. Occorre far presto, il Sassuolo ha fretta. Ora tocca a De Laurentiis fare le sue mosse. “Non resta che l’ultimo – imprescindibile – lato: l’intesa tra le due società. E ciò significa che il passo decisivo spetta a lui, Aurelio De Laurentiis: sì, ora tocca al presidente scendere in campo e trovare la formula giusta con il Sassuolo per l’attaccante del futuro. La ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) Ilha già l’intesa conper un quinquennale da 2,5a stagione più bonus.vuole il. Ma ancora non c’è l’intesa con il. Il Corriere dello Sport scrive che il club emiliano ha fissato il prezzo e che si pensa ad una formula sul tipo di quella che ha portato Locatelli alla Juve. Occorre far presto, ilha fretta. Oraa Defare le sue mosse. “Non resta che l’ultimo – imprescindibile – lato: l’intesa tra le due società. E ciò significa che il passo decisivo spetta a lui, Aurelio De: sì, oraal presidente scendere in campo e trovare la formula giusta con ilper l’attaccante del futuro. La ...

