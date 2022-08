Can Yaman e l’intervista doppia con Francesca Chillemi: ecco cosa è emerso (VIDEO) (Di martedì 2 agosto 2022) Can Yaman condivide il backstage di “Viola come il mare” e l’intervista doppia con l’attrice Francesca Chillemi Can Yaman è pronto a tornare il televisione. L’attore e modello turco a settembre torna sul piccolo schermo con una nuova avventura. L’amato Yaman ha fatto breccia nel cuore di tantissimi fan che lo hanno seguito e sostenuto in diverse esperienze. Tra un ruolo e l’altro, Can grazie al suo brillante talento ha conquistato l’affetto di milioni di fan che lo seguono in ogni parte del mondo. E’ amatissimo e seguitissimo, negli ultimi mesi è diventato un punto di riferimento e soprattutto uno dei volti più amati dello spettacolo. Dal lancio del suo primo libro “Sembra strano anche a me” all’uscita del suo primo profumo “Can Yaman Mania”, l’attore ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 agosto 2022) Cancondivide il backstage di “Viola come il mare” econ l’attriceCanè pronto a tornare il televisione. L’attore e modello turco a settembre torna sul piccolo schermo con una nuova avventura. L’amatoha fatto breccia nel cuore di tantissimi fan che lo hanno seguito e sostenuto in diverse esperienze. Tra un ruolo e l’altro, Can grazie al suo brillante talento ha conquistato l’affetto di milioni di fan che lo seguono in ogni parte del mondo. E’ amatissimo e seguitissimo, negli ultimi mesi è diventato un punto di riferimento e soprattutto uno dei volti più amati dello spettacolo. Dal lancio del suo primo libro “Sembra strano anche a me” all’uscita del suo primo profumo “CanMania”, l’attore ...

361_magazine : - CClub1989 : Poche gocce di 'Mania'regalano alla pelle una persistenza potente e affascinante,che inebria per ore. Acquista il p… - 1mm4nu3l4 : RT @tvstellare: Il primo promo di #ViolaComeIlMare, con Can Yaman e Francesca Chillemi, a settembre su Canale5 - CanYamanBestMan : RT @tvstellare: Il primo promo di #ViolaComeIlMare, con Can Yaman e Francesca Chillemi, a settembre su Canale5 - Canloveee : RT @tvstellare: Il primo promo di #ViolaComeIlMare, con Can Yaman e Francesca Chillemi, a settembre su Canale5 -