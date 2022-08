Calenda | scelta è tra l' Italia che sta con Ue o con Orban e Putin

AndreaCorrino : Questo dimostra soltanto che il colpo di mano del 2018 fatto da Renzi sulle liste elettorali non fu, per l'appunto,… - mdemarco55 : “La scelta dei candidati sarà l’operazione più verticistica immaginabile, nelle mani delle singole persone segretar… - dario_croce : RT @Renziani1: La scelta è chiara. O coi riformisti coraggiosi o con l'ammucchiata che va da #calenda ai comunisti. #iovotoItaliaViva htt… - monicachinni : @lorepregliasco @CarloCalenda Benissimo quanto perde Calenda con la scelta di oggi - Roxy21Mi : @lorepregliasco @CarloCalenda Quando perde #Calenda con la scelta fatta oggi? Percheche perda voti è lapalissiano… -

... per aumentare le possibilità di vittoria dell'alleanza i tre hanno condiviso ladi non ... Quindi fuori Di Maio,, Letta, Fratoianni, Gelmini e Carfagna. Collegi divisi: 70% al Pd, 30% ad ......la partita - ha aggiunto- non credo che gli italiani siano disponibili a farsi sottomettere a una proposta che li porta ai margini del sistema europeo, e parlo di dignità; laè tra l'...Roma, 2 ago. (askanews) - 'È chiaro che siamo partiti che hanno una differenza, sono anche collocati diversamente nel sistema europeo, ...La notizia dell’accordo tra Partito Democratico e Azione in vista delle elezioni del 25 settembre ha scatenato le reazioni del mondo della ...