Calciomercato Inter, giovedì nuovo incontro: pressing dalla Premier (Di martedì 2 agosto 2022) Inter, nuovo incontro con il top club della Premier League: gli inglesi hanno messo nel mirino uno dei migliori di Simone Inzaghi. L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, dopo aver chiuso per il ritorno di Romelu Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022)con il top club dellaLeague: gli inglesi hanno messo nel mirino uno dei migliori di Simone Inzaghi. L’di Steven Zhang è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, dopo aver chiuso per il ritorno di Romelu Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@Inter: risolto il contratto con Alexis #Sanchez #SerieA #calciomercato - Gazzetta_it : Inter, #Sanchez ai saluti: vicino l'accordo col Marsiglia #calciomercato - DiMarzio : .@Inter: accordo con #Sanchez per la risoluzione del contratto #calciomercato #SerieA - mr_kubra : RT @internewsit: Biasin: «Skriniar-PSG vecchio di un mese! Ma tifosi Inter non siano tranquilli» - - 360_IMinter : Secondo voi chi partirà meglio in campionato? Se vi va argomentate nei commenti #Inter #Juve #Milan #Roma #Calciomercato -