Calcio: Sottil'Fiorentina concentrata su Conference e inizio campionato' (Di martedì 2 agosto 2022) "Nel gruppo c'è grande sintonia e armonia, possiamo fare cose importanti", dice l'esterno viola FIRENZE - "Abbiamo nel mirino sia il preliminare di Conference League che la prima di campionato, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) "Nel gruppo c'è grande sintonia e armonia, possiamo fare cose importanti", dice l'esterno viola FIRENZE - "Abbiamo nel mirino sia il preliminare diLeague che la prima di, ...

sportface2016 : #Fiorentina, parla Riccardo #Sottil dal ritiro di #Salisburgo: 'Concentrati sul playoff di Conference e l’inizio di… - sportli26181512 : Pozzo: “Amo la mia Udinese e la tengo d’occhio: entusiasta di Sottil, la squadra c’è”: Pozzo: “Amo la mia Udinese e… - ansacalciosport : Amichevoli: Fiorentina-Galatasaray 1-2. A segno Sottil per i viola, esordio per Dodo, gara sospesa 3' | #ANSA - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Amichevoli: Fiorentina-Galatasaray 1-2 A segno Sottil per i viola, esordio per Dodo, gara sospesa 3' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Amichevoli: Fiorentina-Galatasaray 1-2 A segno Sottil per i viola, esordio per Dodo, gara sospesa 3' -