Aliscafo sbatte contro il molo | tra i feriti una bimba di pochi mesi

(Di martedì 2 agosto 2022) Attimi di terrore questa mattina al porto di Napoli, quando undiretto ad Ischia ha impattatoilSan Vincenzo creando il panico a bordo. Diversi passeggeri sono rimasti, nessuno in modo grave: unadi...

zazoomblog : Napoli incidente al porto aliscafo sbatte contro il molo: diversi feriti - Cronaca - - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, aliscafo diretto a Ischia sbatte contro il molo: paura e feriti a bordo - gadmeischia : Paura al Molo Beverello per l'aliscafo e i suoi passeggeri. Il mezzo partito alle 12.10 ha rischiato di affondare p… -

Guardia costiera soccorsi Napoli, 2 agosto 2022 - Undiretto ad Ischia ha impattato contro il molo San Vincenzo del porto di Napol i pochi minuti dopo la partenza e nell'urto, secondo quanto si è appreso, diversi passeggeri sono rimasti ferit i,...Guardia costiera soccorsi Napoli, 2 agosto 2022 - Undiretto ad Ischia ha impattato contro il molo San Vincenzo del porto di Napol i pochi minuti dopo la partenza e nell'urto, secondo quanto si è appreso, diversi passeggeri sono rimasti ferit i,...Napoli. Un aliscafo sbaglia manovra e prende in pieno il molo San Vincenzo del Porto di Napoli: ferita una neonata trasportata in ambulanza in ospedale.Un aliscafo diretto ad Ischia ha impattato contro il molo San Vincenzo del porto di Napoli pochi minuti dopo la partenza e nell'urto, secondo quanto si è ...