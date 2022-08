Al-Zawahiri, il capo di Al-Qaeda, è stato ucciso in un attacco Usa in Afghanistan (Di martedì 2 agosto 2022) Gli Stati Uniti hanno ucciso nel fine settimana in Afghanistan il capo di Al Qaida, Ayman al-Zawahri, in un attacco compiuto con un drone. La notizia viene confermata dalla Cnn, Bloomberg e Associated Press. Il capo di Al Qaeda aveva 71 anni e su di lui pendeva una taglia da 25 milioni di dollari offerta dal Dipartimento di stato Usa. Secondo un rapporto dell’Onu, fino al giugno del 2021 al-Zawahri si nascondeva in una località di confine tra Afghanistan e Pakistan. All’1.30 del mattino italiane, è atteso il discorso del presidente Usa Joe Biden che parlerà alla nazione dalla Casa Bianca. Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) Gli Stati Uniti hannonel fine settimana inildi Al Qaida, Ayman al-Zawahri, in uncompiuto con un drone. La notizia viene confermata dalla Cnn, Bloomberg e Associated Press. Ildi Alaveva 71 anni e su di lui pendeva una taglia da 25 milioni di dollari offerta dal Dipartimento diUsa. Secondo un rapporto dell’Onu, fino al giugno del 2021 al-Zawahri si nascondeva in una località di confine trae Pakistan. All’1.30 del mattino italiane, è atteso il discorso del presidente Usa Joe Biden che parlerà alla nazione dalla Casa Bianca.

