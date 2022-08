WWE: Ronda Rousey sospesa e multata (Di lunedì 1 agosto 2022) La WWE ha dato seguito a quanto accaduto sabato sera a SummerSlam dopo il match per il titolo femminile di SmackDown, quando una furente Ronda Rousey ha attaccato l’arbitro reo di non aver notato il tapping out di Liv Morgan alla Armbar, contando invece il pin ai suoi danni. In seguito all’aggressione subita dall’arbitro Dan Engler a SummerSlam, Ronda Rousey è stata multata per un importo non precisato e sarà sospesa. A causa della sospensione, la Rousey non apparirà nella puntata di questa settimana di Friday Night SmackDown. Come spesso accade in questo genere di comunicati, è importante specificare L’attacco all’arbitro da parte della Rousey era parte di una storyline. Anche la sospensione e la multa sono decisioni prese dalla WWE a fine ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 1 agosto 2022) La WWE ha dato seguito a quanto accaduto sabato sera a SummerSlam dopo il match per il titolo femminile di SmackDown, quando una furenteha attaccato l’arbitro reo di non aver notato il tapping out di Liv Morgan alla Armbar, contando invece il pin ai suoi danni. In seguito all’aggressione subita dall’arbitro Dan Engler a SummerSlam,è stataper un importo non precisato e sarà. A causa della sospensione, lanon apparirà nella puntata di questa settimana di Friday Night SmackDown. Come spesso accade in questo genere di comunicati, è importante specificare L’attacco all’arbitro da parte dellaera parte di una storyline. Anche la sospensione e la multa sono decisioni prese dalla WWE a fine ...

