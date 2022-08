Vuelta a Burgos 2022: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Vincenzo Nibali e Jai Hindley (Di lunedì 1 agosto 2022) Si prosegue con il calendario iberico: appuntamento da domani con la Vuelta a Burgos, altra tappa di avvicinamento fondamentale alla Vuelta di Spagna. Al via corridori di lusso del calibro di Jai Hindley, Joao Almeida e veterani come Vincenzo Nibali ed Alejandro Valverde. Dunque non dovrebbe mancare lo spettacolo. Andiamo a scoprire la startlist in aggiornamento. startlist Vuelta A Burgos 2022 AG2R CITROEN BERTHET Clement CHAMPOUSSIN Clement PRODHOMME Nicolas RETAILLEAU Valentin SARREAU Marc TOUZE Damien TRONCHON Bastien ASTANA QAZAQSTAN BRUSSENSKIY Gleb DE BOD Stefan DE LA CRUZ David GIDICH Yevgeniy LOPEZ Miguel Angel Nibali Vincenzo ROMO Javier BAHRAIN ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Si prosegue con il calendario iberico: appuntamento da domani con la, altra tappa di avvicinamento fondamentale alladi Spagna. Al via corridori di lusso del calibro di Jai, Joao Almeida e veterani comeed Alejandro Valverde. Dunque non dovrebbe mancare lo spettacolo. Andiamo a scoprire lain aggiornamento.AG2R CITROEN BERTHET Clement CHAMPOUSSIN Clement PRODHOMME Nicolas RETAILLEAU Valentin SARREAU Marc TOUZE Damien TRONCHON Bastien ASTANA QAZAQSTAN BRUSSENSKIY Gleb DE BOD Stefan DE LA CRUZ David GIDICH Yevgeniy LOPEZ Miguel AngelROMO Javier BAHRAIN ...

SpazioCiclismo : Niente #VueltaBurgos per Egan Bernal, il che vuol dire allontanare anche l'ipotesi di un ritorno a #LaVuelta22 - bicitv : Simone Raccani nel #wolfpack. La @qst_alphavinyl lo ingaggia come #stagiaire - SpazioCiclismo : Iniziamo a scoprire i nomi degli iscritti alla #VueltaBurgos, in programma dal 2 al 6 agosto prossimi - gazzettamantova : Per Affini un agosto da torero: la Vuelta come nuova sfida La Jumbo lo convoca per l’ultimo grande giro dell’anno,… -