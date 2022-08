Una vita da oggi si ferma: si torna a fine agosto. Tutto su Valeria, David e Rodrigo (Di lunedì 1 agosto 2022) Come vi abbiamo più volte detto la scorsa settimana, dal primo agosto Una vita va in ferie! Mediaset ha deciso di tenere per l’autunno le ultime puntate di Una vita, che volge al termine. La soap spagnola ha chiuso i battenti in Spagna e nel nostro paese mancano pochi episodi prima del gran finale. Non a caso, questa estate, la soap non è stata programmata nella prima serata di sabato, restando in onda solo nel pomeriggio di Canale 5. Ma visto che questo inverno e anche in primavera, gli episodi mandati in onda sono stati tanti, stiamo per giungere al gran finale. Ultime puntate che Mediaset vuole mandare in onda dopo la fine delle ferie, a settembre inoltrato! Per questo, almeno fino al 20 agosto, Una vita si fermerà. oggi quindi le nostre anticipazioni sono dedicate ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 agosto 2022) Come vi abbiamo più volte detto la scorsa settimana, dal primoUnava in ferie! Mediaset ha deciso di tenere per l’autunno le ultime puntate di Una, che volge al termine. La soap spagnola ha chiuso i battenti in Spagna e nel nostro paese mancano pochi episodi prima del gran finale. Non a caso, questa estate, la soap non è stata programmata nella prima serata di sabato, restando in onda solo nel pomeriggio di Canale 5. Ma visto che questo inverno e anche in primavera, gli episodi mandati in onda sono stati tanti, stiamo per giungere al gran finale. Ultime puntate che Mediaset vuole mandare in onda dopo ladelle ferie, a settembre inoltrato! Per questo, almeno fino al 20, Unasi fermerà.quindi le nostre anticipazioni sono dedicate ...

TeresaBellanova : Conte, Salvini e Berlusconi hanno mandato a casa Draghi. Abbiamo a disposizione una sola strada per sconfiggere l’… - antoniospadaro : Gesù spezza la logica dell’accumulo del capitale. La realizzazione di una vita non ha a che fare con la sicurezza d… - AnnalisaChirico : Nella vicenda di Alika c’è il dramma di una vita che non c’è più, e il dramma di un interrogativo: che cosa siamo d… - SimonettaBarbi3 : @zampe_d @zampa_qua @monica1169 In questa casa non mi è consentito tenere con me una meravigliosa amica come te ??x… - AntonellaGesua4 : RT @Walter95110003: In 50 anni di vita mi sono fatto una ragione di tante cose che non hanno senso, ma come la Lega faccia a raccogliere u… -