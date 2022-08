Tokyo 2020, un anno fa il doppio oro di Tamberi e Jacobs (VIDEO) (Di lunedì 1 agosto 2022) Un anno fa si scriveva la storia dello sport italiano. 1 agosto 2021, in pochi minuti la doppia medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo. Un ricordo indelebile, da rivivere con la telecronaca di Franco Bragagna e Stefano Tilli, voci di un’intera nazione che ha esultato in un pomeriggio estivo come poche altre volte. Prima il salto in alto, con “Gimbo” vincitore a pari merito con l’amico Barshim per scrivere una pagina già di per sè commovente, pochi minuti dopo il trionfo di Jacobs nella gara regina per eccellenza. Il VIDEO del doppio oro di Tamberi e Jacobs SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Unfa si scriveva la storia dello sport italiano. 1 agosto 2021, in pochi minuti la doppia medaglia d’oro di Gianmarcoe Marcellalle Olimpiadi di. Un ricordo indelebile, da rivivere con la telecronaca di Franco Bragagna e Stefano Tilli, voci di un’intera nazione che ha esultato in un pomeriggio estivo come poche altre volte. Prima il salto in alto, con “Gimbo” vincitore a pari merito con l’amico Barshim per scrivere una pagina già di per sè commovente, pochi minuti dopo il trionfo dinella gara regina per eccellenza. Ildeloro diSportFace.

