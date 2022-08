Tassa di successione, il Pd torna all’attacco: tre miliardi da dare in dote ai giovani (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo lo stop di un anno fa, la nuova proposta sarà presentata nei prossimi giorni. Innalzare le aliquote (particolarmente basse rispetto all’Ue) per colpire «l’1% degli italiani che ricevono eredità e donazioni superiori al valore di 5 milioni di euro» Leggi su corriere (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo lo stop di un anno fa, la nuova proposta sarà presentata nei prossimi giorni. Innalzare le aliquote (particolarmente basse rispetto all’Ue) per colpire «l’1% degli italiani che ricevono eredità e donazioni superiori al valore di 5 milioni di euro»

