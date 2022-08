Spari nel napoletano, feriti due minorenni (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera, nel napoletano, ad Acerra, due minorenni, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17 anni, sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco. I minori hanno raccontato alla Polizia che erano in compagnia di un gruppo di amici, in via Alfonso D’Aragona, quando intorno alle 23.20 sono stati colpiti da persone a bordo di scooter. Entrambi i minorenni non sono in pericolo di vita. Il ragazzo è stato colpito al polpaccio ed è stato trasferito all’Ospedale del Mare; la ragazza, invece, è stata raggiunta dai proiettili all’anca e al piede sinistro. Indagano la Squadra mobile e il commissariato di zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera, nel, ad Acerra, due, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17 anni, sono rimastida colpi d’arma da fuoco. I minori hanno raccontato alla Polizia che erano in compagnia di un gruppo di amici, in via Alfonso D’Aragona, quando intorno alle 23.20 sono stati colpiti da persone a bordo di scooter. Entrambi inon sono in pericolo di vita. Il ragazzo è stato colpito al polpaccio ed è stato trasferito all’Ospedale del Mare; la ragazza, invece, è stata raggiunta dai proiettili all’anca e al piede sinistro. Indagano la Squadra mobile e il commissariato di zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

