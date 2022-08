Sparatoria in centro a Pescara: un morto e un ferito grave (Di lunedì 1 agosto 2022) Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita durante una Sparatoria in centro a Pescara, avvenuta davanti a un bar. Secondo le prime informazioni, l’aggressore si sarebbe dato alla fuga. L'allarme sarebbe stato dato da un negoziante che ha chiamato i soccorritori. Sul posto ci sono 118, polizia e carabinieri che hanno delimitato l'area. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 agosto 2022) Una persona è morta e un’altra è rimastamente ferita durante unain, avvenuta davanti a un bar. Secondo le prime informazioni, l’aggressore si sarebbe dato alla fuga. L'allarme sarebbe stato dato da un negoziante che ha chiamato i soccorritori. Sul posto ci sono 118, polizia e carabinieri che hanno delimitato l'area.

