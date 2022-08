San Siro, mercoledì riunione in Comune sul dibattito pubblico (Di lunedì 1 agosto 2022) Andrà in scena mercoledì a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, una commissione consiliare sul tema del nuovo San Siro, con audizione del coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon. Come si legge sul sito del Comune, infatti, mercoledì 3 agosto tra le 16 e le 17.30 è prevista una riunione della “Commissione Consiliare quadrigiunta Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Andrà in scenaa Palazzo Marino, sede deldi Milano, una commissione consiliare sul tema del nuovo San, con audizione del coordinatore delAndrea Pillon. Come si legge sul sito del, infatti,3 agosto tra le 16 e le 17.30 è prevista unadella “Commissione Consiliare quadrigiunta Calcio e Finanza.

