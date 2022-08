Sampdoria, è corsa a due per il cambio di proprietà: i tifosi sognano (Di lunedì 1 agosto 2022) La Sampdoria, che a breve ufficializzerà il ritorno di Djuricic, si prepara al cambio di proprietà: sul tavolo ci sono due proposte. Sono giorni intensi in casa Sampdoria. La squadra allenata da Marco Giampolo, reduce dal pareggio ottenuto in casa del Besiktas, è al lavoro per preparare il debutto in Coppa Italia (venerdì contro la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 agosto 2022) La, che a breve ufficializzerà il ritorno di Djuricic, si prepara aldi: sul tavolo ci sono due proposte. Sono giorni intensi in casa. La squadra allenata da Marco Giampolo, reduce dal pareggio ottenuto in casa del Besiktas, è al lavoro per preparare il debutto in Coppa Italia (venerdì contro la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Samp, spunta il Wrm Group: ma Cerberus/Redstone in pole: Il gruppo di investimento Wrm entra n… - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, anche Raffaele Mincione in corsa nella trattativa. Il punto - infoitsport : Villar Sampdoria, distanza tra le parti: in corsa Monza e Valencia - SampNews24 : #Villar-#Sampdoria, distanza tra le parti: restano in corsa #Monza e #Valencia - epicoautomatico : campionato 1986-87 Napoli sampdoria..su un cross in corsa ad un incontro notturno dei due innamorati che, per la pr… -