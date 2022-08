Salerno, ancora spari nel quartiere di Mercatello: polizia in via Leucosia (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono due questa volta due i rilievi sul marciapiedi nel quartiere di Mercatello, due bossoli ritrovati dagli agenti della polizia di Stato, accorsi in via Leucosia e su segnalazione di alcuni cittadini che hanno udito colpi di arma da fuoco e riferito di un inseguimento tra due persone. Per i rilievi necessari è stata interdetta l’area al civico 53 davanti ad un’attività di elettrauto che però non sarebbe interessato dalla vicenda. Solo indiscrezioni al momento che sulle quali stanno lavorando gli uomini della Questura di Salerno che dovranno anche capire se l’episodio avvenuto questa mattina intorno alle sei è collegato ad un altro sparo con ritrovamento di bossolo, avvenuto due giorni fa a pochi metri di distanza, in via Palinuro, ma da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono due questa volta due i rilievi sul marciapiedi neldi, due bossoli ritrovati dagli agenti delladi Stato, accorsi in viae su segnalazione di alcuni cittadini che hanno udito colpi di arma da fuoco e riferito di un inseguimento tra due persone. Per i rilievi necessari è stata interdetta l’area al civico 53 davanti ad un’attività di elettrauto che però non sarebbe interessato dalla vicenda. Solo indiscrezioni al momento che sulle quali stanno lavorando gli uomini della Questura diche dovranno anche capire se l’episodio avvenuto questa mattina intorno alle sei è collegato ad un altro sparo con ritrovamento di bossolo, avvenuto due giorni fa a pochi metri di distanza, in via Palinuro, ma da ...

