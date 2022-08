Roma, accoltellata una donna di 47 anni a Trastevere: ricoverata in gravi condizioni. È caccia all’aggressore (Di lunedì 1 agosto 2022) Un donna è stata accoltellata al volto e al collo oggi, 1 agosto, vicino la stazione Trastevere a Roma, in via degli Orti di Cesare. La donna di 47 anni sarebbe stata aggredita verso le 15 e si trova ora ricoverata in fin di vita all’ospedale San Camillo. La donna avrebbe subito anche ferite all’addome e alle braccia. A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante che l’ha ritrovata in una pozza di sangue. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata accoltellata dopo un litigio. Chi l’ha ferita è ancora in fuga. Sul posto è arrivata la scientifica e gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma. su Open Leggi anche: Catania, resta in carcere il 15enne accusato ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Unè stataal volto e al collo oggi, 1 agosto, vicino la stazione, in via degli Orti di Cesare. Ladi 47sarebbe stata aggredita verso le 15 e si trova orain fin di vita all’ospedale San Camillo. Laavrebbe subito anche ferite all’addome e alle braccia. A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante che l’ha ritrovata in una pozza di sangue. Secondo le prime ricostruzioni, lasarebbe statadopo un litigio. Chi l’ha ferita è ancora in fuga. Sul posto è arrivata la scientifica e gli investigatori della squadra mobile della questura di. su Open Leggi anche: Catania, resta in carcere il 15enne accusato ...

