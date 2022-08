Renzi “Con proposta nuove tasse Letta fa vincere Meloni”

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se la sinistra avesse davvero voglia diqueste elezioni incalzerebbee Salvini sulla competenza, sulla credibilità, sulla coerenza, sulle, sull’energia. Invece, la sinistra sembra voler perdere: imbarca le idee più disparate. E ieri Enricoha aperto la campagna elettorale proponendo una nuova tassa, stavolta la tassa di successione”. Così il leader di Italia Viva Matteonella enews. “Nella mia esperienza di leader di governo – aggiunge – ho fatto di tutto perchè il Pd smettesse di essere il partito delle(ultimo aumento delle, l’Iva nell’ottobre 2013, col Governo, per l’appunto). Lo scontro tra noi e il Pd oggi sta nelle idee, non sui seggi. Se dici di voler combattere la destra e ...

dellorco85 : #Letta al Tg2: 'nessuna alleanza con M5S. Davanti a 60 milioni di italiani dobbiamo essere convincenti.' Eh si, Ge… - LaVeritaWeb : Da «mai con» a «mi candido con il partito di Bibbiano e a due passi da quel paese» E fa alleanza con Bruno Tabacci.… - Agenzia_Ansa : Renzi: 'Con questi schieramenti corro da solo al centro' #ANSA - danieledv79 : RT @calabrorosa1: @rosanna_toscano @danieledv79 @paolo_landi @Bernardi_UK Quindi il magistrato con nome e cognome noti che,invece di occupa… - christianazione : @GiovanniToti @Ariachetira Io la vedo in un nuovo polo liberale. Non ha nulla a che spartire con la #Meloni o quest… -

...2%), Matteo Salvini (28,4%), Enrico Letta (24,6%), Luigi Di Maio (19,3%) e Matteo(16,2). ...7%) dove comunque il PD resta in testail 13%.La corsa in solitaria Nel caso in cui Azione corresse da sola o insiemeItalia viva di Matteo, potrebbe difficilmente contare sulla conquista di collegi uninominali. Tuttavia, potrebbe ...Renzi: "La sinistra sembra voler perdere, lavoriamo al terzo polo. Se proponi di aumentare le tasse non combatti la destra ma le regali voti".Se allontana la possibile alleanza tra Azione e PD dopo che Calenda ha affermato di aver fatto due richieste a Letta.