Quando torna Jannik Sinner | il calendario dei prossimi tornei

(Di lunedì 1 agosto 2022)può guardare con grande fiducia al resto della stagione. Dopo essersi messo alle spalle qualche acciacco di troppo, l’altoatesino ieri si è andato a prendere il primo titolo ATP del 2022 in un contesto di altissimo livello. La Finale di Umago (Croazia) contro Carlos Alcaraz era significativa per lo status dell’avversario, attuale n.4 del ranking.ha vinto, dominando dal secondo set in avanti il suo avversario e archiviando la pratica sul punteggio di 6-7 (5) 6-1 6-1. Per lui si è trattato del sesto torneo vinto nel massimo circuito internazionale, ma soprattutto il riscontro ha dato seguito alle ottime indicazioni avute a Wimbledon, dove l’altoatesino era stato capace di spingersi fino ai quarti di finale, prima di un’onorevolissima battuta d’arresto per mano di Novak Djokovic in cinque set....