Napoli, Manfredi: “Nuovi treni e orari più lunghi da settembre” (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nuovi treni della linea 1 della metropolitana e un possibile allungamento dell’orario di esercizio ma solo dal mese di settembre. Napoletani e turisti che saranno in città nel mese di agosto dovranno dunque adeguarsi alla situazione contingente. ”Cercheremo di mantenere la nostra offerta sulla metropolitana malgrado le ferie – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – facevamo affidamento anche sui Nuovi treni ma purtroppo non siamo riusciti ancora a metterli in linea e ci auguriamo di farlo da settembre consentendoci così una maggiore frequenze e inoltre lavoriamo per un piano di allungamento dell’orario”. Sul fronte delle presenze turistiche, il sindaco ha sottolineato che ”i dati ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutidella linea 1 della metropolitana e un possibile allungamento dell’o di esercizio ma solo dal mese di. Napoletani e turisti che saranno in città nel mese di agosto dovranno dunque adeguarsi alla situazione contingente. ”Cercheremo di mantenere la nostra offerta sulla metropolitana malgrado le ferie – ha detto il sindaco, Gaetano– facevamo affidamento anche suima purtroppo non siamo riusciti ancora a metterli in linea e ci auguriamo di farlo daconsentendoci così una maggiore frequenze e inoltre lavoriamo per un piano di allungamento dell’o”. Sul fronte delle presenze turistiche, il sindaco ha sottolineato che ”i dati ...

