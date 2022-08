Milan, Gazzetta: “A Marsiglia è tornato anche il vecchio Theo” (Di lunedì 1 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come si evince dalla Gazzetta, il Milan ritrova nella sua Francia anche un grande Theo Hernandez molto di livello. “Figlio di Marsiglia Theo e Rafa, in quello scorso anno, sono stati spesso dentro un’equazione non risolvibile per gli avversari: troppo veloci, troppo creativi, troppi forti nelle improvvisazioni con pallone. Lo scudetto del Milan è stato concepito (anche) su quella fascia. Pioli sorride perché il 2022 sembra non essersi mai interrotto, mentre l’uomo col 19 sulla schiena sorride per aver giocato alla grande in una città particolare. I fratelli Hernandez infatti sono nati a Marsiglia, Lucas nel 1996 e Theo nel 1997: la famiglia era in città per il lavoro ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 1 agosto 2022)- Come si evince dalla, ilritrova nella sua Franciaun grandeHernandez molto di livello. “Figlio die Rafa, in quello scorso anno, sono stati spesso dentro un’equazione non risolvibile per gli avversari: troppo veloci, troppo creativi, troppi forti nelle improvvisazioni con pallone. Lo scudetto delè stato concepito () su quella fascia. Pioli sorride perché il 2022 sembra non essersi mai interrotto, mentre l’uomo col 19 sulla schiena sorride per aver giocato alla grande in una città particolare. I fratelli Hernandez infatti sono nati a, Lucas nel 1996 enel 1997: la famiglia era in città per il lavoro ...

