Marsiglia-Milan 0-2, Theo Hernández: “Mi sono preparato meglio” | VIDEO (Di lunedì 1 agosto 2022) Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, ha parlato a 'Sky Sport' al termine della gara amichevole vinta 2-0 al 'Vélodrome' di Marsiglia Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022), terzino sinistro del, ha parlato a 'Sky Sport' al termine della gara amichevole vinta 2-0 al 'Vélodrome' di

gippu1 : Al netto della stagione anomala che consente di fare pronostici solo fino a novembre, della dabbenaggine del Marsig… - tvdellosport : ???? LA RETE DEL VANTAGGIO DEL MILAN Al 10’ i rossoneri sono passati in vantaggio grazie a Messias, abile a finaliz… - tvdellosport : ???? PRE CAMPIONATO, VITTORIA PER IL MILAN Altra prova convincente dei rossoneri di Stefano Pioli, che hanno battut… - lakakadonkey : RT @MilanNewsit: La Stampa titola: 'Milan, sorriso doppio a Marsiglia: vittoria sontuosa e torna Kjaer' - RadioRossonera : ?? ESCLUSIVA - Quali sono le indicazioni per il calciomercato arrivate dopo #MarsigliaMilan? Ecco la priorità dei r… -