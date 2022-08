MARIA CHIARA GIANNETTA: “ANDREA BOCELLI MI HA DATO TANTISSIME DRITTE PER INTERPRETARE BLANCA” (Di lunedì 1 agosto 2022) MARIA CHIARA GIANNETTA si è raccontata a SuperGuidaTv. La protagonista di BLANCA: La Serie, interpreta una consulente della polizia non vedente. La serie ha molto da insegnare, e nell’intervista è emerso il suo personaggio. MARIA CHIARA, è stata una sfida impegnativa calarti nei panni di BLANCA? Ho iniziato questo percorso conoscendo prima ANDREA BOCELLI. Lui mi DATO TANTISSIME DRITTE per INTERPRETARE al meglio questo personaggio. Assieme al resto del cast ci siamo divertiti tantissimo. Ho avuto modo di conoscere poi altre persone con disabilità, chi utilizzava il bastone chi invece aveva un cane. Durante quel periodo, eravamo poi in lockdown e non avevo possibilità ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 1 agosto 2022)si è raccontata a SuperGuidaTv. La protagonista di: La Serie, interpreta una consulente della polizia non vedente. La serie ha molto da insegnare, e nell’intervista è emerso il suo personaggio., è stata una sfida impegnativa calarti nei panni di? Ho iniziato questo percorso conoscendo prima. Lui miperal meglio questo personaggio. Assieme al resto del cast ci siamo divertiti tantissimo. Ho avuto modo di conoscere poi altre persone con disabilità, chi utilizzava il bastone chi invece aveva un cane. Durante quel periodo, eravamo poi in lockdown e non avevo possibilità ...

