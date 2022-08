M5S, Gaetano Pedullà a Morning News: “Il problema sono le facce di chi non va via da decenni” (Di lunedì 1 agosto 2022) Il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, è intervenuto questa mattina a Morning News: “Il tema non sono le facce di chi va via dai 5 stelle ma le facce di chi non va via da decenni”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) Il direttore de La Notizia,, è intervenuto questa mattina a: “Il tema nonledi chi va via dai 5 stelle ma ledi chi non va via da”. L'articolo LA NOTIZIA.

gaetano_clement : RT @QuinziUgo: Non credo in un Draghi?? infallibile. Ma tra lui, che come tutti sbaglia ma è abbastanza intelligente per correggersi, da un… - gaetano_fortini : RT @marattin: Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda Draghi. Stamattina Speranza dice che bisogna ricucire con i M5S. Tempo un paio d… - Gaetano_io : RT @Giovanni7769: 'Il voto agli zero virgola è portare il paese in mano al PD' Quindi è intelligente darlo a chi doveva fargli opposizion… - GrottoNico : @GiuseppeConteIT Professore, mi spiace, ma la fiducia della gente nel M5S è davvero finita solo per responsabili… - Alessan13870219 : @gaetano_corallo @GiuseppeConteIT @FraSilvestriM5S @M5S_Camera Anche gli altri erano nuovi, diamogli fiducia. -