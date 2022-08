LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Benedetti, Furlani e Carcano in finale! Strabilia Faggin nei 100! Amara squalifica per la 4×400 mista (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.10: Primo oro del Mondiale al Kenya con Betty Chelangat che vince i 3000 donne con il tempo di 9’01?03, argento per la etiope Abebe con 9’03?85, bronzo per la keniana Cherop con 9’05?98 0.08. Se ne vanno in tre: le due keniane e l’etiope Abebe 0.06: Attacco delle keniane, rispondono le etiopi quando manca un km alla fine 0.05: La lettone Caune prova la selezione a metà strada dei 3000, risalgono le africane 0.03: E’ FINALE PER BENEDETTA Benedetti! 50.22 all’ultimo tentativo per l’azzurra che strappa il biglietto per la finale! 0.01: Tra poco l’ultimo tentativo di Benedetta Benedetti che deve superare 47.99 per conquistare il posto in finale 23.58: Al via nella finale dei 3000 siepi, primo titolo che si assegna a Calì, Abebe (Eth), Chisholm (Can), Nielson ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.10: Primo oro del Mondiale al Kenya con Betty Chelangat che vince i 3000 donne con il tempo di 9’01?03, argento per la etiope Abebe con 9’03?85, bronzo per la keniana Cherop con 9’05?98 0.08. Se ne vanno in tre: le due keniane e l’etiope Abebe 0.06: Attacco delle keniane, rispondono le etiopi quando manca un km alla fine 0.05: La lettone Caune prova la selezione a metà strada dei 3000, risalgono le africane 0.03: E’ FINALE PER BENEDETTA! 50.22 all’ultimo tentativo per l’azzurra che strappa il biglietto per la0.01: Tra poco l’ultimo tentativo di Benedettache deve superare 47.99 per conquistare il posto in finale 23.58: Al via nella finale dei 3000 siepi, primo titolo che si assegna a Calì, Abebe (Eth), Chisholm (Can), Nielson ...

