Konnan | “Moxley smetti di sanguinare in tutti i match | conservalo per quando ci sarà bisogno”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 1 agosto 2022) Intervenendo al podcast Keepin’ It 100, il leggendario wrestler cubanoha commentato ilpiù recente di Jona Dynamite, la sfida contro l’ex campione della Ring of Honor Rush.è un veterano del pro wrestling ed ha visto veramente di tutto durante la sua carriera, dunque è interessante sentire il suo punto su come raccontare una storia su un ring di wrestling. In particolareha voluto fare una piccola critica a Jon, rimproverando il campione AEW ad interim didurante quasigli incontri, compreso quello più recente contro Rush: “perne hai. Non usarlo così tanto che ora,lo usi, alla gente ...