Johnny Gargano: “AEW o WWE? Tornerò dopo aver osservato entrambe, stanno lavorando bene (Di lunedì 1 agosto 2022) Johnny Gargano è considerato da molti fan il cuore e l’anima di NXT, grazie alle sue eccellenti faide con atleti del calibro di Tommaso Ciampa, Adam Cole e altri. Gargano ha lasciato NXT all’inizio dell’anno e si sta godendo la vita da genitore e marito. Non è ancora tornato nel mondo del wrestling, ma i fan si chiedono quando e, soprattutto, dove tornerà. Pro e contro Le opzioni più ovvie per lui sono la WWE e la AEW. Parlando a Starrcast V, Johnny Gargano ha dichiarato di voler aspettare prima di tornare a lottare in AEW o in WWE. “Questo periodo della mia vita mi ha dato l’opportunità unica di sedermi e osservare il tutto. Se avessi preso una decisione immediatamente, chissà cosa sarebbe successo. Il fatto è che mi sono detto che mi sarei seduto, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 1 agosto 2022)è considerato da molti fan il cuore e l’anima di NXT, grazie alle sue eccellenti faide con atleti del calibro di Tommaso Ciampa, Adam Cole e altri.ha lasciato NXT all’inizio dell’anno e si sta godendo la vita da genitore e marito. Non è ancora tornato nel mondo del wrestling, ma i fan si chiedono quando e, soprattutto, dove tornerà. Pro e contro Le opzioni più ovvie per lui sono lae la AEW. Parlando a Starrcast V,ha dichiarato di voler aspettare prima di tornare a lottare in AEW o in. “Questo periodo della mia vita mi ha dato l’opportunità unica di sedermi e osservare il tutto. Se avessi preso una decisione immediatamente, chissà cosa sarebbe successo. Il fatto è che mi sono detto che mi sarei seduto, ...

