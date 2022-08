Il sondaggio Mentana? Una mazzata per Meloni e Salvini | come cambiano le cifre

(Di lunedì 1 agosto 2022) Non è lunedì senza ilrealizzato da Swg per Enrico. Stavolta, però, l'aggiornamento non è arrivato durante il TgLa7: il direttore lo ha conservato per il debutto de La corsa al voto, la nuova trasmissione condotta da Paolo Celata che accompagnerà i telespettatori alle elezioni del 25 settembre. Rispetto alla scorsa settimana, le intenzioni di voto mostrano delle variazioni piuttosto importanti. Giorgiaè ancora alla guida del primo partito italiano, anche se il suo vantaggio sul Pd di Enrico Letta si sta riducendo: Fdi ha perso 0,8 punti negli ultimi sette giorni ed è sceso al 24,2%, mentre i dem sono saliti al 23,7% (+0,5). Un testa a testa che è destinato ad andare avanti a lungo e che si risolverà solamente nelle urne. Alle spalle di Fdi e M5s, il vuoto: la Lega continua a perdere terreno e viene ...

