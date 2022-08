"Il momento chiave della gara...": Binotto preso per i fondelli da Chris Horner (Di lunedì 1 agosto 2022) Bufera sulla Ferrari e su Mattia Binotto per le scelte strategiche prese dal muretto al Gp di Ungheria: il suicidio perfetto. Una gara che poteva finire con una doppietta finisce con il quarto posto di Carlos Sainz e con il sesto di Charles Leclerc. Un disastro assoluto che chiude di fatto ogni speranza di poter competere per il titolo mondiale. E anche Christian Horner, team-principal della Red Bull, sembrava quasi imbarazzato per quanto combinato dalle rosse. Imbarazzo assolutamente evidente quando gli hanno chiesto: "Vi hanno regalato questo campionato?". Horner, da par suo, ha svicolato: "Posso concentrarmi solo sulla nostra prestazione e oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro - ha risposto -. Abbiamo cambiato la nostra strategia in griglia. Entrambi i nostri piloti hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Bufera sulla Ferrari e su Mattiaper le scelte strategiche prese dal muretto al Gp di Ungheria: il suicidio perfetto. Unache poteva finire con una doppietta finisce con il quarto posto di Carlos Sainz e con il sesto di Charles Leclerc. Un disastro assoluto che chiude di fatto ogni speranza di poter competere per il titolo mondiale. E anchetian, team-principalRed Bull, sembrava quasi imbarazzato per quanto combinato dalle rosse. Imbarazzo assolutamente evidente quando gli hanno chiesto: "Vi hanno regalato questo campionato?"., da par suo, ha svicolato: "Posso concentrarmi solo sulla nostra prestazione e oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro - ha risposto -. Abbiamo cambiato la nostra strategia in griglia. Entrambi i nostri piloti hanno ...

