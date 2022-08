Il Bayern Monaco assume l’autista di Manè, notato mentre accompagnava Sané in allenamento (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Bayern Monaco ha assunto l’autista di Mané, Desire Segbe, dopo averlo notato quando accompagnava e tornava a prendere l’attaccante in allenamento. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. Segbe ha 29 anni, è un attaccante, da un mese era svincolato (il Dunkerque, club di terza serie francese, non gli aveva rinnovato il contratto). Vanta 15 presenze della Nazionale del Benin. Con il Bayern ha firmato un biennale. “E pensare che nelle ultime settimane a Monaco lo avevano notato perché, di fatto, faceva l’autista di Mané: lo accompagnava al campo d’allenamento, lasciava il centro sportivo e, dopo qualche ora di attesa, lo tornava a prendere per riportarlo a casa. Ora Segbe ha tutto il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilha assuntodi Mané, Desire Segbe, dopo averloquandoe tornava a prendere l’attaccante in. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. Segbe ha 29 anni, è un attaccante, da un mese era svincolato (il Dunkerque, club di terza serie francese, non gli aveva rinnovato il contratto). Vanta 15 presenze della Nazionale del Benin. Con ilha firmato un biennale. “E pensare che nelle ultime settimane alo avevanoperché, di fatto, facevadi Mané: loal campo d’, lasciava il centro sportivo e, dopo qualche ora di attesa, lo tornava a prendere per riportarlo a casa. Ora Segbe ha tutto il ...

