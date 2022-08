I genitori che perdono la potestà genitoriale per aver lasciato la figlia (positiva alla cocaina) in auto a 40 gradi per litigare (Di lunedì 1 agosto 2022) È stata salvata grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno assistito alla scena e sono intervenuti chiamando i soccorsi. Una bimba di 2 mesi si trovava, da sola, in automobile sotto il sole cocente di questi giorni nella zona di Borgo Montello – a Latina – mentre i due genitori stava litigando tra loro. I carabinieri hanno messo in salvo la piccola e hanno allertato il personale medico del 118. Una volta arrivata all’Ospedale Santa Maria Goretti, la bambina è stata sottoposta anche a esami tossicologici ed è risultata positiva alla cocaina. Il Tribunale di Roma ha, dunque, sospeso la potestà genitoriale alla madre e al padre. Latina, bimba di 2 mesi lasciata in auto dai genitori (e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) È stata salvata grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno assistitoscena e sono intervenuti chiamando i soccorsi. Una bimba di 2 mesi si trovava, da sola, inmobile sotto il sole cocente di questi giorni nella zona di Borgo Montello – a Latina – mentre i duestava litigando tra loro. I carabinieri hanno messo in salvo la piccola e hanno allertato il personale medico del 118. Una volta arrivata all’Ospedale Santa Maria Goretti, la bambina è stata sottoposta anche a esami tossicologici ed è risultata. Il Tribunale di Roma ha, dunque, sospeso laalemadre e al padre. Latina, bimba di 2 mesi lasciata indai(e ...

