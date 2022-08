“Grazie per ciò che fai”. Belen Rodriguez, ora è pubblico quello che succede con Sangiovanni (Di lunedì 1 agosto 2022) Proseguono le vacanze per Belen Rodriguez: è un’estate d’amore in compagnia nuovamente di Stefano De Martino. Dopo la relazione con Antonino Spinalbese e la nascita di Luna Marì, la showgirl argentina ha voltato pagina ed è tornata tra le braccia di suo marito. I due non si nascondono più, basta dare uno sguardo al profilo Instagram di Belen Rodriguez non mancano foto romantiche, video insieme e momenti poetici. Negli scorsi giorni la coppia si è concessa una fuga romantica al largo delle isole pontine. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna in atteggiamenti complici e intimi. La passione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è come sempre alle stelle e la complicità e la sintonia non sono da meno. Stando a quanto fa sapere la rivista la coppia starebbe pensando ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Proseguono le vacanze per: è un’estate d’amore in compagnia nuovamente di Stefano De Martino. Dopo la relazione con Antonino Spinalbese e la nascita di Luna Marì, la showgirl argentina ha voltato pagina ed è tornata tra le braccia di suo marito. I due non si nascondono più, basta dare uno sguardo al profilo Instagram dinon mancano foto romantiche, video insieme e momenti poetici. Negli scorsi giorni la coppia si è concessa una fuga romantica al largo delle isole pontine. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna in atteggiamenti complici e intimi. La passione trae Stefano De Martino è come sempre alle stelle e la complicità e la sintonia non sono da meno. Stando a quanto fa sapere la rivista la coppia starebbe pensando ...

frafacchinetti : Chiedo io scusa a Charles Leclerc per essere circondato da persone che non hanno idea di quello che fanno. Abbiamo… - EnricoLetta : Le sorprese, quelle belle! Grazie #RomanoProdi, grazie alla Festa dell’Unità di Villalunga per averci riunito in qu… - juventusfc : Grazie per il vostro supporto in tutto il nostro tour ???????? #JuveOnTheRoad - samywandv : RT @maicenerentola: Non sono pronta dopo 8settimane in cui ho riso pianto e urlato per la coppia più pazza e stupenda mia vista a #LoveIsla… - Raffael13409174 : RT @Ago_SantilloM5S: Se il @Mov5Stelle oggi ha un futuro è grazie a quanti, per usare le parole del Presidente @GiuseppeConteIT, hanno mant… -