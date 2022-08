F1, Toto Wolff: “Strategie sbagliate da parte della Ferrari” (Di lunedì 1 agosto 2022) Giorni di critiche per la Ferrari, dopo il Gran Premio di Ungheria, per le decisioni prese ai box. Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes ha risposto a delle domande sull’argomento. “In gara la Ferrari non aveva alternative. Non avevano più le medie, e per le morbide era chiaramente troppo presto. Quindi, le restavano solo le dure. L’errore, tuttavia, è stato fatto venerdì, ed è stato quello di non portare una nuova media“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Giorni di critiche per la, dopo il Gran Premio di Ungheria, per le decisioni prese ai box., direttore esecutivoMercedes ha risposto a delle domande sull’argomento. “In gara lanon aveva alternative. Non avevano più le medie, e per le morbide era chiaramente troppo presto. Quindi, le restavano solo le dure. L’errore, tuttavia, è stato fatto venerdì, ed è stato quello di non portare una nuova media“. SportFace.

