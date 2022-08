Elezioni: Letta, 'no esclusioni e sportellate, è metodo con cui faccio fatica' (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Ok all'incontro con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova "io sono disposto a incontrarli senza preclusioni andando a trovare le soluzioni migliori nell'interesse di costruire un'alternativa con lo spirito giusto. No alle esclusioni, no ai veti, alle sportellate. E' un metodo con cui io faccio fatica, faccio fatica a discutere così. Se abbiamo voglia di parlare, bene. Sennò è difficile discutere così". Così Enrico Letta all'incontro con i sindaci Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Ok all'incontro con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova "io sono disposto a incontrarli senza preclusioni andando a trovare le soluzioni migliori nell'interesse di costruire un'alternativa con lo spirito giusto. No alle, no ai veti, alle. E' uncon cui ioa discutere così. Se abbiamo voglia di parlare, bene. Sennò è difficile discutere così". Così Enricoall'incontro con i sindaci Pd.

