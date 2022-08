Di Maio lancia l’Impegno civico. E tende una mano a Letta (Di lunedì 1 agosto 2022) Sulle note di David Bowie prende forma l’Impegno civico di Luigi Di Maio. We can be heroes, oltre il 25 settembre. Nelle Officine Farneto, area convegni a pochi metri dalla sua Farnesina, il leader della nuova formazione inaugura il rassemblement con il Centro Democratico di Bruno Tabacci. In sala è seduto tutto lo stato maggiore della pattuglia che lo scorso 22 giugno ha lasciato il Movimento Cinque Stelle dandosi il nome provvisorio di Insieme per il Futuro (Ipif). I capigruppo alla Camera e al Senato, Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e il fedelissimo Vincenzo Spadafora, la viceministra al Mef uscente Laura Castelli, la presidente della Commissione Banche Carla Ruocco, l’ex ministra all’Istruzione Lucia Azzolina. Sul palco, a condurre il tam tam di interventi, Emilio Carelli, ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 agosto 2022) Sulle note di David Bowie prende formadi Luigi Di. We can be heroes, oltre il 25 settembre. Nelle Officine Farneto, area convegni a pochi metri dalla sua Farnesina, il leader della nuova formazione inaugura il rassemblement con il Centro Democratico di Bruno Tabacci. In sala è seduto tutto lo stato maggiore della pattuglia che lo scorso 22 giugno ha lasciato il Movimento Cinque Stelle dandosi il nome provvisorio di Insieme per il Futuro (Ipif). I capigruppo alla Camera e al Senato, Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e il fedelissimo Vincenzo Spadafora, la viceministra al Mef uscente Laura Castelli, la presidente della Commissione Banche Carla Ruocco, l’ex ministra all’Istruzione Lucia Azzolina. Sul palco, a condurre il tam tam di interventi, Emilio Carelli, ...

