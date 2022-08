Cosa ha in mente Calenda e perché è orientato a dire no al campo largo con il PD (Di lunedì 1 agosto 2022) La campagna elettorale è iniziata da una decina di giorni e gli schieramenti non sono affatto compatti. perché il centrodestra che prova ad apparire unito, già si è scontrato internamente sui collegi e sulla leadership. Dall’altra parte, invece, ci sono coalizioni – anzi, alleanze elettorali – che stentano a decollare mostrando molti nervi scoperti da parte degli attori protagonisti. E se il trittico Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia sembra essere premiato dai sondaggi, nel campo largo (larghissimo) del centrosinistra si continua a discutere e a trattare. L’ago della bilancia potrebbe essere rappresentato da Azione di Carlo Calenda, ma la sua strada e quella del Partito Democratico potrebbero non incrociarsi in vista del 25 settembre. Carlo Calenda e i piani elettorali senza il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) La campagna elettorale è iniziata da una decina di giorni e gli schieramenti non sono affatto compatti.il centrodestra che prova ad apparire unito, già si è scontrato internasui collegi e sulla leadership. Dall’altra parte, invece, ci sono coalizioni – anzi, alleanze elettorali – che stentano a decollare mostrando molti nervi scoperti da parte degli attori protagonisti. E se il trittico Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia sembra essere premiato dai sondaggi, nel(larghissimo) del centrosinistra si continua a discutere e a trattare. L’ago della bilancia potrebbe essere rappresentato da Azione di Carlo, ma la sua strada e quella del Partito Democratico potrebbero non incrociarsi in vista del 25 settembre. Carloe i piani elettorali senza il ...

BelpietroTweet : L’ex premier parla di tassare i milionari, però ha in mente criteri che colpirebbero il ceto medio. Cosa ci fanno a… - AlbertoBagnai : Certe volte mi rileggo e mi commuovo: - borghi_claudio : Adesso si capisce a cosa serviva uno dei tanti tentativi messi in atto dal PD per fregarci e che fu rocambolescamen… - AryelLuce : RT @BelpietroTweet: L’ex premier parla di tassare i milionari, però ha in mente criteri che colpirebbero il ceto medio. Cosa ci fanno al su… - CarloSantaroni : RT @ottogattotto: 'Non capisco, cosa vuole dire #TerzoPolo?' 'Vediamo se riesco a renderti l'idea. Hai presente, che so, ad esempio #DAttor… -