COLORFUL | presentate le schede madri CVN B660I Mini-ITX

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nelle ultime ore l’aziendaha presentato le sue nuoveCVN-ITXTechnology Company Limited (qui per visitare il sito) è un produttore professionale digrafiche,, soluzioni multimediali e di gioco all-in-one e storage ad alte prestazioni. L’azienda ha presentato le nuoveCVNGAMING FROZEN e CVNGAMING-ITX come l’ultima aggiunta alladella serie CVN per processori Intel Core di 12a generazione. La scheda madre GAMING FROZEN presenta un PCB bianco dalla parte anteriore a quella posteriore, completato da dissipatori di ...