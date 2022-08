CO ME R | “Vagli stellari | soluzioni tecnologiche per trasformare ogni singolo componente di scarto in materiale riutilizzabile

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – L’esperienza acquisita nella fornitura di molteplici strumenti e servizi per applicazioni industriali garantisce la soluzione più adatta per un riciclaggio intelligente ed efficiente Perugia, 1 agosto 2022. “Quando si parla di smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali, sia organici che inorganici, isono macchinari ideali che garantiscono un’eccellenteatura dei materiali di, utilizzati anche in ambito agricolo e di ingegneria civile”, precisa Silvia Rometti, Amministratrice dell’azienda CO.ME.R. di Perugia. “Grazie alle performance dimostrate, ilo stellare è impiegato con ottimi risultati nella separazione di tanti tipi di materiali, particolarmente apprezzato nel trattamento dei rifiuti, del legno e compost. Lo Star Screener è uno strumento ...

