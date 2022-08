Chiara Ferragni svela i primi messaggi scambiati con Fedez: “Era il 2016” (Di lunedì 1 agosto 2022) In questi giorni Chiara Ferragni è in vena di confessioni. La scorsa settimana l’imprenditrice digitale ha svelato qual è stata la prima volta che ha visto Fedez in foto e cosa ha pensato in quel momento e ieri ha confessato com’è nato il primo approccio con suo marito. “Seconda parte di come ho conosciuto Fede. Dopo aver ascoltato la canzone penso che era stato carino a menzionarmi, ma non so perché non gli ho proprio scritto in quel momento. Non mi è proprio passato per la mente, forse perché avevo un po’ i miei cavoli. Nemmeno lui mi ha scritto a dire la verità. Torno a luglio 2016 in Italia per lavoro e per fare delle vacanze con la mia famiglia e sento ‘Vorrei Ma Non Posto’ dappertutto. Ovunque andavo sentivo sempre questa canzone e sentivo sempre il mio nome, il che mi faceva super ridere. – ha ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 agosto 2022) In questi giorniè in vena di confessioni. La scorsa settimana l’imprenditrice digitale hato qual è stata la prima volta che ha vistoin foto e cosa ha pensato in quel momento e ieri ha confessato com’è nato il primo approccio con suo marito. “Seconda parte di come ho conosciuto Fede. Dopo aver ascoltato la canzone penso che era stato carino a menzionarmi, ma non so perché non gli ho proprio scritto in quel momento. Non mi è proprio passato per la mente, forse perché avevo un po’ i miei cavoli. Nemmeno lui mi ha scritto a dire la verità. Torno a luglioin Italia per lavoro e per fare delle vacanze con la mia famiglia e sento ‘Vorrei Ma Non Posto’ dappertutto. Ovunque andavo sentivo sempre questa canzone e sentivo sempre il mio nome, il che mi faceva super ridere. – ha ...

