Chi è Strehler | quello che Fedez non conosce

Chi è Strehler? Il suo nome torna ad attirare l'attenzione del pubblico in seguito ad una gaffe di Fedez. E Gerry Scotti fa luce sul mistero. Si tratta di Giorgio Strehler, nato a Trieste il 14 agosto 1921 e morto a Lugano il 25 dicembre 1997; è stato un regista teatrale e direttore artistico italiano. Strehler fondò insieme a Nina Vinchi e Paolo Grassi, il Piccolo Teatro di Milano, che ancora oggi porta il suo nome. Nel 2005, inoltre, gli è stata dedicata una strada a Trieste in quanto figura fondamentale della storia del teatro nostrano, campo in cui si è mosso sia da attore che da regista. quello di Giorgio Strehler è uno dei nomi più importanti del teatro italiano ma la scomparsa non più recente ha portato in molti a non associarlo immediatamente a fatti importanti per la ...

